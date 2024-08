Entisen tähtipelaajan tytär on kadonnut – pelätään olevan vaarassa ex-poikaystävän myötä: "Ei lähtisi selittämättä"

Swindellin perheellä on nyt kuitenkin huolestuttavaa kerrottavaa. Perheen Facebook-päivityksessä kerrotaan, että Gregin ja hänen vaimonsa Sarahin tytär Brenna Swindell on kadonnut. Brenna nähtiin viimeksi torstai-iltapäivänä Austinin alueella Texasissa.

– Hänen puhelimensa on pois päältä, eikä hän ole ollut yhteydessä perheeseensä, ystäviinsä ja mikä tärkeintä, lapsiinsa, Swindellien päivityksessä kerrotaan.

Kampaajana työskentelevällä Brennalla on kolme lasta. Hän on perheensä mukaan 165-senttinen ja hänellä on tatuointeja sekä ruskeat, olkapäille ulottuvat hiukset, joita hän pitää mielellään poninhännällä.