Entinen Huuhkajat-tähti tarttui HIFK:n haaviin

– HIFK:n uusi projekti tuntui kokonaisuutena todella innostavalta ja mielenkiintoiselta. Seurassa on uusi, nuori ja innokas valmennus sekä pelaajisto, jossa on hienoa saada olla mukana. Minulla on kova hinku pelata jalkapalloa sekä päästä tekemään töitä nuorten pelaajien kanssa, Arajuuri kommentoi .