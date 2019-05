Ensimmäinen video Notre Damen sisätiloista julki: Näin dramaattiselta näyttää rakastetun katedraalin tuho

Tulipalon seurauksena kuukausi sitten vaurioitunut Pariisin Notre Damen katedraali on tällä hetkellä isojen kunnostustöiden alla.

Notre Damen sisään on päästy kurkistamaan ensimmäistä kertaa vasta nyt, kun ABC Newsin toimittaja David Muir päästettiin kameroineen kuvaamaan katedraalin tiloihin.

– Olen syvästi liikuttunut. Risti on edelleen pystyssä, urut ja Neitsyt Marian patsas pelastuivat, Muir kommentoi Twitterissä nähtyään Notre Damen kunnon.

Yläpuolelta löytyvä video todistaa, että korjattavaa on kuitenkin paljon. Muun muassa katedraalin katossa on tällä hetkellä jättimäinen reikä, alttarin edessä sijaitsevat penkkirivistöt ovat palaneet puumoskaksi ja lattia on tuhkan peittämä.