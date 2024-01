Ensimmäinen kerta: Suomen seuraavan presidentin puoliso on ulkomaalaistaustainen

Valitsijayhdistyksen ja vihreiden kannattaman presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores , 45, on syntynyt Ecuadorissa.

Rekisteröidyssä parisuhteessa he ovat olleet vuodesta 2002.

Flores on parturi-kampaamoyrittäjä, joka on kouluttautunut myös stuertiksi ja media-assistentiksi. Hän on esiintynyt tositv-ohjelmissa ja sivurooleissa elokuvissa.