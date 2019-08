Ensi vuoden kesäolympialaissa kuumuus uhkaa turisteja, vapaaehtoisia ja urheilijoita – Japanissa ainakin 57 ihmistä kuollut helteisiin

Japanin Tokiossa on kärsitty tänä kesänä kovista helteistä. Ainakin 57 ihmistä on kuollut kuumuuden vuoksi heinäkuun lopun jälkeen. Viranomaisten mukaan kisajärjestäjien on keksittävä keinot suojella vapaaehtoistyöntekijöitä, turisteja ja urheilijoita kuumuudelta Tokion olympialaisissa ensi vuonna.