Henkilöauton kuljettaja menehtyi poliisin tiedotteen mukaan heti.
Joensuuhun kuuluvassa Enossa Pohjois-Karjalassa on tapahtunut yhden ihmisen kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.
Henkilöauton kuljettaja törmäsi rekan keulaan. Liikenneonnettomuus tapahtui Joensuuntiellä lähellä Enon taajamaa Louhiojan kohdilla tänään aamulla kello 8.30.
Joensuuntietä kohti Enoa tullut henkilöauto oli ajautunut vastaantulevien kaistalle ja törmännyt Enon suunnasta tulleen rekan keulaan.
Henkilöautossa ei ollut muita matkustajia.
Rekan kuljettaja ei tämänhetkisen tiedon mukaan loukkaantunut.
