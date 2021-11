Englantilaislegenda luuli kuolevansa MM-kisojen kotimatkalla – lentoemännän ilme puhui kauhistuttavaa kieltä

– Ajattelin todella, että se oli tässä, varsinkin kun katsoin lentoemäntää. Heidän ilmeistään voi aina nähdä, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse. Katsoin heitä ja kaikki he istuivat paikoillaan kivikasvoina. Ajattelin, että v***u, me olemme ongelmissa, Ferdinand sanoo.