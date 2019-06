"En usko, että olet rasisti, mutta..." – demokraattien presidenttiehdokkuudesta kisaavat haastoivat ennakkosuosikki Bidenia aggressiivisesti

Aiemminkin presidentiksi pyrkinyt Biden on kokenut väittelijä. Tällä kertaa hän ei kuitenkaan päässyt erityisen vahvaan vireeseen vaan tyytyi lopettamaan puolustuspuheensa oma-aloitteisesti kesken lauseen havaittuaan, että hänelle annettu aika oli kulunut umpeen.

– Aikani on käytetty, olen pahoillani, hän sanoi.

"Trump on asettanut meidät hirveään tilanteeseen"

– Trump on asettanut meidät hirveään tilanteeseen. Meillä on valtavat tuloerot, Biden sanoi heti tentin alkuun.

Trumpin haastajaksi haluavia on niin paljon, että demokraattien väittely on jaettu kahteen osaan, joista edellinen järjestettiin eilen. Molemmissa väittelyissä on kymmenen ehdokasta.