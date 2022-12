Emmi lääkitsee itseään kannabiksella – kertoo Maria Veitolalle syistä

Sarjan ensimmäisessä jaksossa nähdään 28-vuotias Emmi, joka on lääkinnyt itseään aktiivisesti kannabiksella pian kaksi vuotta. Hän kärsii ajoittain voimakkaasta ahdistuksesta ja masennuksesta.

Emmille on diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö, johon on lääkärin määräämä säännöllinen lääkitys. Lääkkeen haittavaikutuksena Emmi kertoo kärsivänsä migreenistä. Hän kokee, että kannabis on hänelle ahdistuksen hoidossa parempi vaihtoehto.