Emil Ruusuvuoren paluu meni pilalle

Emil Ruusuvuoren paluu tennisareenoille alkoi hankalasti ja tappiolla. Ruusuvuori hävisi maanantaina Teneriffalla haastajaturnauksen ensimmäisen kierroksen ottelun espanjalaista Inaki Montes-De La Torrea vastaan kahdessa erässä 5–7, 3–6.

Ruusuvuori on ollut maailmanlistalla parhaimmillaan sijalla 37. Pitkän pelitaukonsa jälkeen hän on nyt sijalla 141. Hänet oli sijoitettu Teneriffan turnauksessa toiseksi. Montes-De La Torren listasijoitus on 550.

Ruusuvuori aloitti ottelun syötönmurrolla ja ajoi vastustajan ahtaalle tämän syöttövuoroilla. Montes-De La Torre kuitenkin tasoitti tilanteen neljännen pelin murrolla ja viimeisteli erävoiton toisella murrolla.

Myös toinen erä alkoi Ruusuvuoren syötönmurrolla. Espanjalainen kuittasi sen kahdella murrolla. Ottelu oli ohi ajassa 1.49.