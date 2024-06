EM-kisavalmentajien palkat vertailussa – näin kauas Markku Kanerva vajoaa kärjestä

Brittilehti Daily Mail on listannut EM-kisamaiden päävalmentajien palkat, joissa on suuria eroja. Ykkösenä listalla on Englannin Gareth Southgate 5,9 miljoonalla eurolla, toisena Saksan Julian Nagelsmann 5,7 miljoonalla ja kolmantena Portugalin Roberto Martinez 4,7 miljoonalla.