Elon Musk juoksee Trumpin asioilla ja ylistää äärioikeistoa – Teslan myynti syöksyy Euroopassa

Maailman rikkaimman miehen, Elon Muskin sekaantuminen politiikkaan sekä liehittely Euroopan äärioikeiston kanssa on saamassa kalliin hintalapun. Tesla-sähköautojen myynti on sakannut pahasti Euroopassa, uutisoi muun muassa The Guardian.

Brittijulkaisun mukaan uusien Teslojen myynti Euroopassa lähes puolittui tammikuun tilastojen valossa. Vielä vuosi sitten tammikuussa sähköautoyhtiö myi Euroopassa reilut 18 000 autoa. Tänä vuonna vastaava luku oli vajaat kymmenen tuhatta.

Tiedot perustuvat Euroopan autonvalmistajien järjestön ACEA:n dataan. Samalla Teslan markkinaosuus Euroopassa laski 1,8 prosentista tasan prosenttiin.

Tilastojen arvioidaan viittaavan siihen, että eurooppalaiset ovat tyytymättömiä Elon Muskin antamaan tukeen varsinkin Saksan äärioikeistopuolueelle AfD:lle sekä hänen rooliinsa Donald Trumpin hallinnossa.

Musk on muun muassa kuvannut AfD:tä ”Saksan tulevaisuuden parhaaksi toivoksi.”

Maanantaina Musk myös soitti AfD:n toiselle johtajalle Alice Weidelille ja onnitteli tätä puolueen hyvästä tuloksesta.

Saksassa Tesla myi tammikuussa vajaat 1300 uutta autoa, mikä oli matalin lukema sitten heinäkuun 2021. Tieto perustuu Bloombergin laskelmiin.

Ranskassa myynti tuli alas 63 prosenttia.

Britanniassa puolestaan Tesla hävisi ensimmäisen kerran kiinalaiselle kilpailijalleen BYD:lle ensirekisteröityjen autojen määrässä.

Musk on laukonut kärkeviä kommentteja myös Iso-Britannian asioista.

Muskin persoonan vaikutusta Teslan myyntilukuihin tukee myös sähköautomarkkinan tasainen kasvu Euroopassa, josta yhdysvaltalaisyhtiö on nyt saamassa aiempaa pienemmän palasen.