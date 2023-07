Elon Musk asennutti Twitterin pääkonttorin katolle jättimäisen X-kirjaimen – San Franciscon mukaan vaarallinen kyltti oli asennettu ilman lupaa

Valtaisa kyltti on sarjassaan viimeisin tempaus, kun viestipalvelun ostanut miljardööri Elon Musk pyrkii uudelleenbrändäämään kymmenien miljardien hankintaansa.

Perjantaina asennettu X-kyltti edustaa Twitterin uutta nimeä ja logoa. Kaupungin viranomaiset antoivat samana päivänä yritykselle ilmoituksen rikkomuksesta. Kaupungin mukaan kyltti oli asennettu ilman lupaa ja sitä on kuvailtu vaaralliseksi. Kiinteistöissä esiintyvien kylttien vaihtaminen tai uuden kyltin sijoittaminen rakennuksen päälle vaatii kaupungin hyväksynnän.

Kaupungin valituksia listaavan seurannan mukaan kaupungin rakennustarkastaja oli pyrkinyt ensin perjantaina saamaan pääsyn uudelle kattokyltille, mutta viestipalvelun edustajat olivat estäneet tämän. Tarkastajan raportin mukaan edustajat olivat sen sijaan sanoneet, että rakennelma on tilapäinen valaistu kyltti, joka liittyy tapahtumaan.

Washington Postin mukaan tarkastaja oli kertonut paikan päällä palvelun edustajille, että rakennelma on joko poistettava tai sen on noudatettava kaupungin säännöstöä.

Vuokrasopimus kieltää kyltit

Lehden mukaan on epäselvää, millaisia seuraamuksia Muskin yritys voi kohdata. Kaupungin verkkosivuston mukaan rakennusrikkomuksista peritään usein maksuja, joilla pyritään ainakin korvaamaan osastolle muun muassa sen tekemistä selvityksistä koituneet kustannukset.

Washington Post on ottanut myös yhteyttä San Franciscon viranomaisiin, jotka eivät kuitenkaan heti vastanneet lehden tiedusteluihin.

Kaupungin rakennustarkastusviraston edustaja on kertonut Washington Postille aiemmin, että San Francisco vaatii luvan rakennusten uusille symboleille, jotta voidaan varmistaa turvallisuus sekä johdonmukaisuus rakennuksen historiallisen luonteen kanssa.

"Mautonta ja ajattelematonta"

– Kaupunki on noidankehässä, kun yritys toisensa jälkeen on lähtenyt tai on lähtemässä, Musk kirjoitti viestipalvelussaan.