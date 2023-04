Ellen Jokikunnas myy tv:stä tutun kesämökkinsä – paljasti somessa Italiaan liittyvät tulevaisuudensuunnitelmansa

Juontaja Ellen Jokikunnas kertoi 2. huhtikuuta Instagramissa , että hänen Malibuksi kutsuttu kesämökkinsä Ylöjärvellä on myynnissä. Lisäksi Jokikunnas paljasti, mitä mökin myynti aiheuttaa tulevaisuudessa.

Jokikunnas on julkaisun kommenteissa kertonut, että uusi remonttikohde tulee olemaan Etelä-Italiassa Puglian alueella.

Ylöjärven mökkiä on remontoitu laajasti, sillä siinä on uudet perustukset, katto, keittiö, ulkomaalaus, sähköt ja iso terassi. Lisäksi Huvila ja Huussi -ohjelman tiimoilta on tontille tehty ainakin kesäkeittiö, portaat, vierastalo, laituri ja huussi.