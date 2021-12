Tältä näyttää Sara Sieppin mökillä – somekansa ihastui sisustusvalintoihin: "Mikä tunnelma"

Mediapersoona Sara Sieppi paljasti syksyllä ostaneensa itselleen oman mökin täysin sokkona. Sieppi on julkaissut kuvia piilopirttinsä ulkopuolelta, mutta tuoreessa Instagram-kuvassa päästään kurkistamaan sympaattiseen tupaan.

Sieppi on yksi uuden Olen Julkkis...Päästäkää Minut Pois! -ohjelman kilpailijoista. Keväällä Maikkarilla alkava ohjelma on seikkailureality, jossa julkisuudesta tunnetut henkilöt matkaavat kauas keskelle viidakkoa. He joutuvat asumaan parhaimmillaan kuukauden ajan hyvin alkeellisissa olosuhteissa keräten rahaa hyväntekeväisyysvoittopottiin.