Ella Junnila repäisi kauden kotimaisen kärkituloksen – herkutteli onnistumisella: "I am back"

– I am back. (Olen palannut.), Junnila iloitsi Instagram-julkaisussaan kilpailun jälkeen.

View this post on Instagram

Budapestin MM-raja on 197, johon ei riittäisi edes Junnilan Suomen-ennätys 196, joka on tehty hallissa. Ulkona naisen paras on sentin huonompi.