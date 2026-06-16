Elisan palveluissa on häiriö.
Downdetector-palveluun on raportoitu tiistaina klo 12.10 mennessä 239 ongelmaa. Raportoitujen ongelmien määrä lähti huomattavaan nousuun tiistaina puoli yhdentoista maissa.
Elisa kertoo Facebook-sivullaan, että yhtiön palveluissa on tänään tiistaina klo 10.34 alkaen esiintynyt ennakoimaton häiriötilanne muutostöiden yhteydessä.
– Häiriön takia puheluliikenne oli osittain estynyt itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä, mutta puheluita koskenut vika on saatu korjattua. 2G- ja 4G-verkot ovat toimineet normaalisti kuten myös 5G-verkon dataliikenne, päivityksessä kerrotaan.
Häiriön kerrotaan vaikuttavan tällä hetkellä muun muassa Elisa Viihde -palvelun, verkkokaupan ja OmaElisa-palvelun toimivuuteen. Vikojen korjaus on käynnissä.
Juttu päivittyy.