Elintarvikkeiden hinnat lähtevät ensi vuonna nousuun – "Vaikuttaa erityisesti eläkeläistalouksiin"

– Elintarvikkeiden hintataso lähtee nyt nousemaan. Se vaikuttaa erityisesti eläkeläistalouksiin, joiden ostokorista sillä on aika iso osuus. Monta vuotta elintarvikkeiden hinnat eivät nousseet, ja se piti inflaatiota kurissa, kertoo POP Pankin johtaja Timo Hulkko.

Paljon poliittisia riskejä

Hulkon mukaan Suomessa talouskasvu on nopeampaa kuin Euroopassa keskimäärin, mikä tukee myös mukavasti työllisyyden kasvua.

– Meillä on aika paljon poliittisia riskejä, kuten Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota, jossa on eskaloitumisen riski. Euroopassa on brexit-tilanne, joka luo epävarmuutta, eivätkä yritykset uskalla tehdä investointeja. Euroalueella vaikuttavat myös Italian ja Ranskan poliittiset tilanteet, kertoo PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari.