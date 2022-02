Miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyisi bensan hinnassa? "Jos tilanne eskaloituu, vaikuttaa entistä enemmän"

– Puolet euroalueen inflaatiosta koostuu energianhinnannoususta eli sähkön-, kaasun- ja bensanhinta on noussut, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

– Varmasti energian hinta on se, missä hyökkäys ensimmäisenä näkyisi. Kaasunhinta on jo todella korkea, ja se näkyy Keski-Euroopassa inflaationa. Samoin öljynhinta. Jos tilanne eskaloituu, vaikuttaa entistä enemmän, Kostiainen sanoo.

Öljynhinta on yksi bensan hintaa määrittävä tekijä.

Seuraako Eurooppa Yhdysvaltoja?

Yhdysvalloissa inflaatio on tällä hetkellä seitsemän prosentin luokkaa, kun se Euroopassa on noin viittä prosenttia. Rapakon takana kuluttajahintojen kasvu on levinnyt laajemmalle kuin täällä, esimerkiksi juuri palkkoihin.