Elinkeinoelämän luottamus laski hieman, kertoo EK – varsinkin rakennusyritysten luottamus kyntää syvällä: "Tulevat viikot ovat varmasti vaikeita"

Varsinkin rakennusyritysten osalta luottamus on vähissä: indikaattorin saldoluku laski 4 pistettä -23 pisteeseen, kun pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Luottamus laski teollisuusyrityksissä 3 pistettä -3 pisteeseen, mutta se on yhä lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +1. Palvelualoilla luottamus ei laskenut, mutta on -4 pisteessä yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa eli +12 pistettä alempana.