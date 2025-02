Elina Lampela ponkaisi huipputuloksen – Senni Salminenkin loistovireessä

Elina Lampela hyppäsi kauden parhaansa 460 Ranskan Clermont-ferrandin seiväskisassa.

Lampelan tulos on uusi kauden kotimainen kärkitulos ja hänen halliennätyksensä. Lampelan ulkoratojen ennätys on 463, jonka hän on hypännyt viime vuonna.

Suomalainen oli Ranskan kilpailun neljäs. Hänen edellään tuloslistalla olivat Ranskan Marie-Julie Bonnin, Italian Roberta Bruni ja Sveitsin Angelica Moser.

Myös Senni Salminen jatkoi hallikauden vahvoja suorituksiaan Madridissa ponkaisemalla kolmiloikkakisassa tuloksen 13,99.

Salminen hyppäsi kilpailussa toiseksi. Voiton vei Kuuban Leyanis Perez tuloksella 14,42. Senni Salminen on kilpaillut tällä hallikaudella viisi kisaa, joissa hän on hypännyt välille 13,72-14,07. Madridin kisan tulos on Salmisen hallikauden toiseksi paras. Suomalaisen ennätys on ulkoradoilla hypätty 14,63.

– Siinä oli pikkaisen hakemista, kun menin täyteen vauhtiin. Nämä olivat ensimmäiset kilpailuhypyt täydellä vauhdilla. Kokeilin sitä kahdella hypyllä Kuortaneen SM-halleissa, mutta en laske niitä, kun se oli sellainen ex tempore -juttu, Salminen sanoi SUL:n tiedotteessa.

– Nyt tuntui, että sain kisan loppua kohden jujusta kiinni. EM-halleja ajatellen olen luottavainen. Täysi vauhti on nyt astetta tutumpi. Nyt sitten huilataan ja teen yhden voimatreenin ennen EM-kisoja.

EM-hallit kisataan Hollanin Apeldoornissa 6.-9.3.

Madridin kisan kärkikolmikon viimeisen kierroksen hypyt voit katsoa alla olevalta videolta.

3:29 Antero Mertaranta ja Tommi Evilä pohtivat Senni Salmisen näkymiä kohti EM-halleja.