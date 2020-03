Tarkastuksia tontilla tehnyt poliisi uskoi, että myynti oli sallittua

Aseita pitäneen miehen mukaan poliisi ei puuttunut toimintaan ennen takavarikkoja vuonna 2018.

Ihminen on rikoslain mukaan rangaistusvastuusta vapaa, jos hän erehtyy pitämään tekoaan sallittuna ja erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana esimerkiksi siksi, että viranomainen on antanut virheellisen neuvon.