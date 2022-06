Eläimille ollaan laatimassa hyvinvointilakia, joka lähtee eläinten kokemuksesta: Tavoitteena rajoittaa jalostusta

Lemmikkien jalostamisesta ja erityisesti kärsimystä aiheuttavien piirteiden jalostamisesta on käyty paljon keskustelua viime aikoina. Sainio toivoo, että lain säätämisen myötä syntyisi jonkinlaisia konkreettisia rajoja esimerkiksi jalostettaville ominaisuuksille, jotta eläimelle kärsimystä aiheuttavaan jalostukseen päästäisiin puuttumaan. Näin haitallisia ja riskialttiita ominaisuuksia voitaisiin karsia.

Kissaliiton puheenjohtaja Riikka Turpeinen on samoilla linjoilla. Hän on tyytyväinen siitä, että vaikka heillä on omat säännöt, joilla epätoivotuksi katsottua jalostusta rajoitetaan, toisi lainsäädännön tasolla olevat säännöt rajoitusten piiriin myös liiton ulkopuoliset toimijat.