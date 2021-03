EKP vauhdittaa koronapandemian vuoksi aloitettua rahapoliittista elvytystä − korkojen nousu aiheuttaa päänvaivaa

Korkojen viimeaikainen kohoaminen aiheuttaa silti päänvaivaa keskuspankille. Korkojen nousu uhkaa johtaa lainarahan kallistumiseen euroalueella, ja EKP on sanonut pyrkivänsä pitämään rahoitusolot suotuisina koronapandemian aikana.

EKP on jo aiemmin varannut kaikkiaan 1 850 miljardia euroa arvopaperien ostoihin PEPP-ohjelmassa. Summasta on vielä käyttämättä lähes tuhat miljardia. Ostoja on tarkoitus jatkaa ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka.