Ei lapsia vaan karvaisia jälkeläisiä – lemmikkivanhemmuus trendaa Kiinassa

Syntyvyyden laskuun on vaikuttanut muun muassa vuonna 1979 käyttöön otettu yhden lapsen politiikka, jonka tarkoitus oli hillitä väestönkasvua. Yhden lapsen politiikasta luovuttiin vuonna 2015, ja vuodesta 2021 alkaen hallitus on sallinut pariskuntien hankkia korkeintaan kolme lasta.

Lisäksi Kiina on tutkimusten mukaan yksi maailman kalleimmista paikoista kasvattaa lapsia, mikä varmasti vaikuttaa myös perheenlisäyssuunnitelmiin.

Karvaiset jälkeläiset yleistyvät

– He ovat iso osa perhettämme, Momo sanoo.

Momo on halunnut käyttää CNN:n haastattelussa nimimerkkiä, koska hän pelkää joutuvansa ongelmiin puhuessaan julkisesti elämäntyylistään, joka on ristiriidassa Kiinan syntyvyysongelman kanssa.

Moni muukaan kiinalainen pari ei ole innostunut valtion yllytyksestä lastenhankintaan, vaan sen sijaan suosittua on juuri lemmikkivanhemmuus. Vuoden loppuun mennessä lemmikkien määrän ennustetaankin ohittavan alle neljävuotiaiden lasten määrän Kiinassa.

Kannustimet käyttöön

Viranomaiset ovat alkaneet tarjota myös liutaa erilaisia kannustimia aina rahasta runsaampiin vanhempainvapaisiin edistääkseen vanhemmuutta. Suunta on täysin päinvastainen aiempiin Kiinassa nähtyihin toimenpiteisiin, jolla sen sijaan haluttiin hillitä ylikansoitusta.

Lemmikkien ruoka- ja hotellibisnes kukoistaa

Lemmikkieläinten ruoan on havaittu olevan yksi nopeimmin kasvavista bisneksistä Kiinassa.

Myynti on kasvanut keskimäärin 16 prosenttia vuosina 2017–2023 ja siitä on syntynyt 7 miljardin dollarin teollisuudenala. On arvioitu, että huikeimmillaan toimiala voi kasvaa Kiinassa 15 miljardin dollarin arvoiseksi kuudessa vuodessa.