Egyptistä löytyi muumioituja kissoja ja harvinainen kokoelma muumioituja kovakuoriaisia

Muinaisesta hautakammiosta löytyi seitsemän hautaa, joista osa on jopa 6 000 vuotta vanhoja. Sarkofageista paljastui lukuisia muumioituja kissoja sekä harvinainen kokoelma muumioituja kovakuoriaisia.

– Muumioitunut kovakuoriainen on jotain todella ainutlaatuista. Se on todella aika harvinaista, kommentoi Egyptin muinaismuistolautakunnan pääsihteeri Mustafa Waziri.

Arkeologit löysivät kaksi, hyvin säilynyttä kovakuoriaista kalkkikivisarkofagista, joka oli koristeltu maalauksin. Lisäksi he löysivät toisen kokoelman kovakuoriaisia pienemmästä sarkofagista.

Arkeologit löysivät samassa yhteydessä myös täysin avaamattoman haudan, jota on tarkoitus tutkia lähemmin tulevina viikkoina. Löytö on harvinainen, koska haudan ovi on sinetöity ja julkisivu ehjä. Sen sisältö saattaa siis olla täysin koskematon.