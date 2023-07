Emil Ruusuvuori kohtaa Wimbledonissa lajilegendan – ennakkosuosikkina: "Todella vaarallinen pelaaja"

Emil Ruusuvuori kohtaa maanantaina alkavan Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella Stanislas Wawrinkan. Wawrinkan, 38, parhaat vuodet olivat 2014–16, jolloin hän voitti miesten kaksinpelin kertaalleen Australian, Ranskan sekä Yhdysvaltojen avoimissa.

– Hän (Wawrinka) on todella vaarallinen pelaaja, jolla on todella paljon voimaa kehossa. Koitan laittaa iso miehen liikkumaan. Katsotaan sitten, miten pelissä käy. Tuollaisia lajilegendoja vastaan on aina ekstrakipinä. Heitä vastaan on siistiä päästä pelaamaan, ja varsinkin tämmöisessä paikassa ja siistillä kentälläkin, Ruusuvuori sanoi STT:lle.

Tenniksen maailmanlistan sijoituksen perusteella 24-vuotias suomalaispelaaja lähtee otteluun ennakkosuosikkina. Hän on listalla 45:ntenä, kun sveitsiläinen on sijalla 87. Ruusuvuori luottaa siihen, että kokenut vastustaja kaatuu avauskierroksella. Ruusuvuori ja Wawrinka kohtasivat toisensa viime vuonna ATP Masters -kisassa Kanadassa. Tuolloin suomalaispelaaja peittosi Wawrinkan kolmen erän taistelun jälkeen.

– Vanhempien kavereiden haasteena on se, että muutamissa matseissa he pystyvät pelaamaan omalla vanhalla tasollaan, mutta sitten taas voi olla pidemmän aikaa haasteita, mutta aika monella niitä on, tuumii Ruusuvuori.

"Täytyy nauttia siitä spesiaalifiiliksestä, mikä täällä on ympäriinsä"

Suomen tennisässä nauttii paitsi konkaripelaajan kohtaamisesta, myös perinteikkään ruohokenttäturnauksen ainutlaatuisesta tunnelmasta.

– Täytyy nauttia siitä spesiaalifiiliksestä, mikä täällä on ympäriinsä. Välillä sitä täytyy oikein itselle muistuttaa, että nyt täytyy nauttia. Jo esimerkiksi se on hieno fiilis, kun pääset treenaamaan kentälle, jossa kukaan muu ei ole aiemmin pelannut. Siitä fiiliksestä on vain nautittava, Ruusuvuori sanoo.

Ruusuvuori ei ole vielä urallaan yltänyt tenniksen arvoturnauksissa toista kierrosta pidemmälle. Wimbledonissa hän eteni toiselle kierrokselle viime vuoden turnauksessa.