Eduskuntavaalien voittajaa ei kannata veikata gallup-tulosten perusteella: "Viimeisten kuukausien muutokset ovat olleet pikemminkin sääntö kuin poikkeus"

Kun ensi kevään eduskuntavaaleihin on vielä reilu pari kuukautta aikaa, kyselyiden ykkössijaa on nyt kyselyissä pitänyt SDP. Heti sen kintereillä on tullut kokoomus ja kolmosena keskusta.

Hallitusvastuusta on perinteisesti rankaistu erityisesti pääministeripuoluetta, joka on kärsinyt keskimäärin 2,6 prosenttiyksikön tappiot vuosien 1983–2015 eduskuntavaaleissa. Valtiovarainministeripuolueella tappio on ollut keskimäärin 1,1 prosenttiyksikköä. Hallitusvastuusta on rokotettu siitä riippumatta, mikä talouden suhdanne on ollut.