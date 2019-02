Eduskunnassa koettiin poikkeuksellinen tilanne, kun tiedustelulakiesitys vedettiin yllättäen pois täysistunnosta: "Pari tviittiä pani eduskunnan täysin sekaisin"

"Erittäin poikkeuksellista ja hivenen surullista"

Kuinka harvinaista on, että lakiesitys vedetään tässä vaiheessa pois eduskunnan täysistunnosta?

– Se on erittäin poikkeuksellista ja hivenen surullistakin eduskunnan arvovallan kannalta, MTV Uutisten politiikan toimituksen päällikkö Jussi Kärki arvioi.

– Nyt nähtiin tosiaan sellainen ihme, että pari tviittiä pistää koko eduskunnan täysin sekaisin. Moni kansanedustaja ihmetteli tänään kahvikupin äärellä sitä, johdetaanko eduskuntaa talon ulkopuolelta ja parin professorin Twitter-tileiltä. Tässä on peiliin katsomisen paikka monella.

Se mitä perustuslain vastaisia tiedustelulaissa on, riippuu Kärjen mukaan siitä, keneltä asiaa kysyy.

– Osan mielestä kaikki on kunnossa. Osa on sitä mieltä, että siellä on ongelmia. Ne liittyvät esimerkiksi lääkäreiden vaitiolovelvollisuuteen.