Eduskunnan kokenein kansanedustaja Ben Zyskowicz tekee syksyllä vaikean päätöksen: "Politiikka on ehkä vienyt elämästäni liian ison siivun"

Zyskowiczille on päivänselvää, että Suomi on liittymässä sotilasliitto Natoon.

Zyskowicz sanoo, että puolueista vasemmistoliitto on ainut puolue, jonka kanta on aidosti vielä auki. Sosiaalidemokraatit ovat Zyskowiczin mukaan selvästi Nato-jäsenyyden kannalla.

– Siellä on sitten toki Tuomiojan Erkki, taantumuksen merkki, jolle tämä Suomen Nato-jäsenyys on liian vaikea pala.

Ehdolle vielä seuraavissa eduskuntavaaleissa?

Mitä lähemmäksi luopumispäivä tulee, niin sitä vaikeampaa luopumispäätöstä on Zyskowiczin mukaan tehdä. Hän sanoo, että on mahdollista, että hän luopuu ehdolle asettumisesta ja, että on mahdollista, että on mukana.