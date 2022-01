Edmonton hankki NHL:n kohuhyökkääjän

Kanen sopimus on 2,1 miljoonan dollarin (noin 1,9 milj. euron) arvoinen.

30-vuotias Kane on ollut viime kuukaudet otsikoissa useampaan otteeseen toilailuidensa vuoksi. San Jose Sharks purki hyökkääjän sopimuksen aiemmin tammikuussa .

Kaukalossa Kane on kuitenkin tehnyt kovaa jälkeä useista kohuistaan huolimatta. Kane on pelannut NHL:ssä 769 ottelua, joiden aikana kanadalainen on kerännyt 506 tehopistettä.