NHL-supertähti joutuu kuukausiksi sivuun

34-vuotias taituri on tulevan kesän siirtomarkkinoilla kuuma nimi, sillä hän on vapaa neuvottelemaan minkä tahansa seuran kanssa. Kanen kahdeksan vuoden mittainen ja 10,5 miljoonan dollarin vuosiansiot taannut sopimus päättyi tähän kauteen.

Kane siirtyi kesken tämän kauden Chicago Blackhawksista New York Rangersin riveihin. Rangersin tie tyssäsi pudotuspeleissä kuitenkin jo avauskierroksella.

Kane on pelannut urallaan 1 180 NHL-ottelua, joiden aikana pisteitä on kertynyt huimat 1 237. Jenkkivirtuoosi on voittanut urallaan kolme Stanley Cupin mestaruutta.