Edistyneen teknologian kasvuyritysten rahoitustilanne heikentynyt Suomessa

Myös kansainvälisiä rahoittajia on selvityksen mukaan ollut Suomessa liikkeellä viime vuotta vähemmän.

Elintärkeää alkuvaiheessa

Tesin mukaan rahoitus on erittäin tärkeää korkeaa teknologiaa hyödyntäville yhtiöille varsinkin niiden alkuvaiheessa, koska tuotekehityksen ja tuotantolaitosten rakentaminen on kallista. Korkean teknologian yhtiöt ovat puolestaan Tesin mukaan tärkeitä yhteiskunnan ja talouden edistykselle.

Tesi määrittelee syväteknologiayhtiöksi sellaisen, jonka toiminta on tiede- ja tutkimuslähtöistä, jolla on vahva teknologinen kilpailuetu ja joka toimii hyvin edistyneen teknologian parissa. Tällaisia yhtiöitä on Tesin, Business Finlandin ja Voima Ventures -sijoitusyhtiön yhteisen arvion mukaan Suomessa 281, ja yhtiöt toimivat esimerkiksi tekoälyn, robotiikan, uusien materiaalien ja energia- ja ilmastoteknologian aloilla.