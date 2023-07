Edesmenneen laulajalegendan sohvan uumenista löytyi yllätys – nyt oikeus päätti sen pätevyyden

Testamentit aiheuttivat riidan laulajan poikien välille. Kaksi hänen lapsistaan Kecalf ja Edward halusivat vuonna 2014 päivätyn testamentin olevan pätevä, kun taas Ted oli vuoden 2010 dokumentin puolella. Franklinin vanhin poika Clarence on holhouksen alainen, eikä osallistunut kiistaan.

BBC :n mukaan Michiganin valamiehistö teki viimein päätöksen, että vuonna 2014 päivätty kirjoitus on pätevä testamentti.

Testamentin mukaan Franklinin kolme poikaa jakavat muun muassa Respect-, Think- ja Chain of Fools -hiteistä tunnetun tähden varat keskenään. Nuorin poika Kecalf perii äitinsä kartanon, jonka arvo on 1,2 miljoonaa dollaria.