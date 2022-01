Dronea lennätettiin kielletyllä alueella Drottningholmin linnan yläpuolella

Maanantaina mies pääsi syyttäjän päätöksellä vapaaksi, mutta häntä epäillään yhä tapahtuneesta. Syyttäjä ei kertonut, miten mies on suhtautunut epäilyihin.

Aftonbladetin mukaan mies on Venäjän kansalainen. Tätä ei vahvista poliisi eikä syyttäjä.

– Voin sanoa, että kyse on ulkomaan kansalaisesta, keski-ikäisestä miehestä, sanoi syyttäjä Josefin Holmqvist uutistoimisto TT:n mukaan.

Ruotsin turvallisuuspoliisia Säpoa on informoitu tapauksesta.

Aftonbladet on ollut venäläisen yhteisöpalvelu VKontakten välityksellä yhteydessä miehen kahteen ystävään. Molempien mukaan mies on tavallinen turisti. He olettavat, ettei mies tiennyt dronelennätyksen olevan alueella kiellettyä.