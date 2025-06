Eveliina Salonen nousi major-voittoon – ystävälle lähetetty tekstiviesti meni pahasti pieleen

Suomalainen frisbeegolfaaja Eveliina Salonen voitti Yhdysvaltain naisten avoimen mestaruusturnauksen maanantain vastaisena yönä. Salonen tienasi ykkössijastaan 8 500 dollaria.

Salonen nousi USWDGC:n päätöskierroksella voittoon neljänneltä sijalta. Tuloksellaan 17 alle parin hän kukisti yhdysvaltalaiset Cadence Burgen ja Hailey Kingin yhden heiton erolla.

Major-voitto on 25-vuotiaan Salosen neljäs. Hän on lajin viides naispelaaja, joka on voittanut frisbeegolfin neljä arvoturnausta.

Niihin lukeutuvat USWDGC:n lisäksi MM-kisat, Champions Cup ja eurooppalainen major. Viimeisin pelataan yleisimmin Suomessa, mutta Salonen juhli poikkeuksellisesti Tshekissä vuonna 2018.

Salonen on pystynyt kolmeen muuhun arvovoittoonsa Yhdysvalloissa, kun yksikään toinen suomalainen ei ole voittanut yhtäkään majoria lajin synnyinmaassa.

– Hyvä fiilis. En muistanut, miten hauskaa paineiden alla taisteleminen voi ollakaan, Salonen sanoi Disc Golf Networkilla.

– Tämä on minulle todella tärkeää, sillä lähetin lentomatkalla tänne ystävälleni viestin, jossa kerroin, etten tiedä, pystynkö enää voittamaan. Katsoin edellistä kilpailua. Taso naisissa nousee koko ajan, ja muut pelasivat todella hyvin. En uskonut, että voisin itse pelata yhtä hyvin.

Henna Blomroos (10 alle parin) johti sekä toisen että kolmannen kierroksen jälkeen. Hän kuitenkin valahti yhdeksänneksi finaalipäivän kierrostuloksella +4.

Silva Saarinen (–11) tuli kilpailuun kahden voiton putkessa, mutta jäi kahdeksanneksi.