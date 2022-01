Dopingkäry valkeni tähtipelaajalle hämmästyttävällä tavalla: "Mitä tämä hevonpaska nyt on?" – virhe pakotti lähes vuodeksi sivuun

– Kaikki, jotka tuntevat minut tietävät, että minä en juo, en tupakoi enkä ole koskaan koskenut huumeisiin. En ollut koskaan edes kuullut furosemidista. Ainoat pillerit, joita olen koskaan laittanut kehooni, ovat seura ja maajoukkueiden lääkäreiden määräämiä. Onko tämä vitsi? Mitä tämä hevonpaska nyt on, The Players Tribune -lehteen tapauksesta kirjoittanut Onana muistaa ihmetelleensä.

/All Over Press

– Jalkapallotermein luulin selviäväni vain keltaisella kortilla, mutta ei. He antoivat suoran punaisen – 12 kuukauden pannan. Ymmärrän sen, laki on laki. Kun sinä mokaat, maksat siitä hintaa. Ja minä todellakin maksoin. Mutta välillä sitä miettii, että rankaisevatko he sinua antaakseen opetuksen vai tekevätkö he sen satuttaakseen sinua, Onana muistaa pohtineensa.