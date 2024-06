Donald Trumpin vanha julkkisihastus paljastui – pakkomielle takavuosien suosikkinäyttelijään

Kirjassa entinen Yhdysvaltojen presidentti muistelee yksityiskohtaisesti tapaamisiaan Will and Grace -sarjassa näytelleen Debra Messingin kanssa. Kirjoittajan mukaan Trumpilla oli pakkomielle näyttelijään.

Kirjan mukaan Trump tapasi Messingin alun perin Will and Gracen kuvauksissa 2000-luvun alussa. Trumpin ohjelma, The Apprentice, televisioitiin yleensä juuri Will and Gracen jälkeen.