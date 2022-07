Donald Trumpin valtavasti pituutta kasvanut Barron-kuopus, 16, edusti harvinaislaatuisesti julkisuudessa

Barronin näyttäytyminen herätti poikkeuksellisen paljon huomiota myös hänen pituutensa ansiosta. Melania Trump on tiettävästi 180 senttiä ja Donald 190 senttiä pitkä, ja hekin näyttävät lyhyeltä Barronin rinnalla. Hänen valtava pituuskasvupyrähdyksensä on herättänyt huomiota ennenkin ottaen huomioon, että hän on vasta 16-vuotias.