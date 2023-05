Dokumentti kertoo Marinin hallitusviisikon taustoista – kukaan ei kasvanut ydinperheessä

Sanna Marinin (sd.) hallituksen johtoviisikosta ensi viikolla julkaistavassa dokumenttisarjassa on luvattu kertoa naisista julkikuvan takana. Kolmiosainen Viisi Valittua -sarja on suoratoistopalvelu HBO Maxin ensimmäinen suomalaisdokumentti.

Ohjaaja Mia Halme sanoo olleensa työstä harvinaisen innostunut ja odottaa, että nyt sen pääsevät näkevät muutkin. Erityisesti hän haluaa yleisön näkevän monia feminismiin ja naisjohtajiin liittyviä repliikkejä sekä koskettavia hetkiä.

Yhtenä tällaisena hän mainitsee tilanteen, jossa pääministeri Marin uskalsi heittäytyä puhuessaan Ukrainan tapahtumista. Sitä kuvattaessa alkoi itkettää sekä ohjaajaa että Marinia.

– Vaikka sitä ennen oli ollut ne hirveän typerät uutiset, saako poliitikko näyttää tunteensa. Joka kertoo kyllä suomalaisesta mediasta todella paljon, Halme sanoo STT:lle.

Toisena esimerkkinä hän nostaa esiin tilanteen, jossa Natosta puhuttaessa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) puhui siitä lastensa kautta.

– Miten hänen lapsensa leikkivät Putinia ja Zelenskyä.

Viisikkoon kuuluivat Marinin ja Saarikon lisäksi myös opetusministeri Li Andersson (vas.), ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) sekä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Kukaan ei kasvanut perinteisessä ydinperheessä

Halme kertoo halunneensa tehdä dokumenttisarjan Marinin hallituksen johtoviisikosta, koska pitää hallitusta poikkeuksellisena. Hän korostaa, ettei kyseessä ole poliittinen sarja, vaan kyse on enemmänkin siitä, millä tavalla viisikko toimi ja tarttui asioihin. Tästä syystä dokumentissa nähdään esimerkiksi lapsille korona-aikana järjestetty tiedotustilaisuus, jota Halme piti poikkeuksellisena.

– Se ei ole kuulunut sinne politiikan tarjottimelle, että lapsille erikseen mistään mitään puhuttaisiin.

Halme pitää isona asiana myös sitä, että sarjassa kerrotaan viisikon taustoista. Hänelle itselleen selittää monia asioita se, ettei kukaan naisista ole kasvanut perinteisessä ydinperheessä.

– Koen, että heillä on arvoja ja he ovat jotenkin aika oikeudentuntoisia ihmisiä. He eivät ehkä kukaan ole saaneet asioita ihan itsestäänselvyytenä. On joutunut katsomaan ehkä myös hiukan marginaalista joitakin asioita jo hyvin nuorina, hän pohtii.

– Pidän sitä tietyllä lailla etuna. Että he ovat saaneet löytää oman polkunsa ja he ovat sitä kautta saaneet olla vahvoja. Minusta siinä on jotakin merkittävää, että se todellakin koskee koko sitä viisikkoa.

Halme huomauttaa, että viisikon taustat kertovat jotakin myös Suomesta, jossa ilmainen koulutusjärjestelmä, asumistuki ja opintotuki ovat antaneet nuorille mahdollisuuksia. Hän pohtii mahdollisten tulevien leikkausten vaikutuksia tähän.

– Voiko meillä nousta sellaisia ihmisiä, joita he esimerkiksi ovat olleet? Vai ovatko meillä poliitikkojen lapset poliitikkoja ja yritysjohtajien yritysjohtajia?

"He ovat olleet hyvä kombo"

Viisikko on herättänyt kiinnostusta erityisesti kansainvälisesti myös siksi, että he ovat kaikki naisia. Halme sanoo, että tätä teemaa käsitellään paljon myös dokumentissa. Hänelle itselleen oli tärkeää tuoda esiin tiettyjä feministisiä näkökulmia.

Viisikko esimerkiksi muutti nuorina naisina kuvastoa siitä, minkälainen ihminen voi olla poliitikko.

Halme kuitenkin painottaa, ettei kaikkea voi typistää kysymykseen sukupuolesta. Hän huomauttaa, että viisikossa olisi hyvin voinut olla myös viisi hyvin erilaista naista, jolloin lopputulos olisi ollut toinen.

– He ovat olleet todella hyvä kombo. Mitä he ovat saaneet jossakin vaiheessa irti toisistaan ja esiin toisistaan. Ja pystyneet luomaan tiettyä luottamuksen ilmapiiriä.

Halme sanoo, että viisikon jäsenet ovat hänen kokemuksensa mukaan juuri sellaisia, millaisina heidät on mediassakin totuttu näkemään, eikä dokumentin teko tuonut hänelle tässä suhteessa yllätyksiä.

– He eivät yritä olla sellaista teflonia, vaan he uskaltavat näyttää, että nyt minua aivan helvetisti ottaa päähän tai nyt minua liikuttaa tai nyt minua naurattaa tai minä voin vitsailla.

Kansainvälinen kiinnostus on suurta

Dokumenttisarja on menossa myös kansainväliseen levitykseen ja siksi sitä on koko ajan tehty sekä kansainvälistä että suomalaista yleisöä silmällä pitäen. Tämä on Halmeen mukaan vaatinut tasapainottelua, koska suomalaiselle yleisölle ei ole haluttu näyttää liikaa itsestään selvää materiaalia.

Kansainvälistä yleisöä taas kiinnostaa erityisesti Sanna Marin ja hänen hänen liikkeensä maailmalla, ja tämän vuoksi sarjassa on käytetty paljon arkistomateriaalia.

Halme kertoo, että kansainvälinen kiinnostus sarjaa kohtaan onkin ollut suurta. Erityisen paljon haastattelupyyntöjä on tullut Marinille, joka ei kuitenkaan niitä sarjasta anna.

Vaikka projekti on ollut Halmeelle innostava, mahdollisesta tulevasta oikeistohallituksesta dokumentin saa tehdä joku toinen.