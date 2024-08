Tukes: Akkulatureissa havaittu turvallisuuspuutteita – älä käytä tätä laitetta!

Myös toisessa akkulaturissa turvallisuuspuute

Tukes on varoittanut myös toisesta, niin ikään Suomen Akut Oy:n Valken Energy -akkulaturista (TNS30W-120200). Myös tässä akkulaturissa on havaittu puutteita. Eristys 230 voltin verkkojännitteestä on puutteellinen, ja jäännösjännite pistotulpasta sen irrottamisen jälkeen on liian korkea.