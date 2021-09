Demarien Scholzille suitsutusta Saksan viimeisestä liittokansleriväittelystä – kilpakumppani: "Itse jättäisin yhteistyön ääriliikkeiden kanssa"

Epävarmoja äänestäjiä noin 40 prosenttia

Saksan väkirikkaimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministerinä toimiva Laschet jatkoi edellisen sunnuntain tavoin Scholzin grillaamista valtiovarainministeriön rahanpesua tutkivan yksikön väärinkäytöksistä, joita on alettu tutkia.

Laschet on sanonut, että tutkinta on viimeisin esimerkki siitä miten vastuuministeri Scholz on jättänyt hoitamatta valvontavastuunsa viimeaikaisissa talousskandaalien sarjassa. Scholz kiisti Laschetin syytöksen ja sanoi toteuttaneensa useita uudistuksia rahanpesun ja petosten torjumiseksi. Scholz joutuu joka tapauksessa uusimman skandaalin vuoksi kuultavaksi parlamentissa maanantaina.