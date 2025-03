Dani Alvesin raiskaustuomio kumottu

Espanjalainen oikeusistuin kumosi perjantaina Brasilian entisen maajoukkuejalkapalloilijan Dani Alvesin, 41, saaman raiskaustuomion. Oikeus hyväksyi näin Alvesin tekemän valituksen ja totesi, etteivät todisteet raiskauksesta olleet riittävät.

Alves sai viime vuoden helmikuussa neljän ja puolen vuoden tuomion raiskauksesta, jonka oikeus katsoi tapahtuneen Barcelonassa uudenvuodenaattona 2022. Alves pääsi miljoonan euron takuusummaa vastaan vapaaksi kuukautta myöhemmin odottamaan valituksensa käsittelyä.

Oikeuden perjantaisesta päätöksestä voi vielä valittaa korkeimpaan oikeuteen.

– Olemme hyvin onnellisia. Hän on syytön, se on nyt todistettu. Oikeus on puhunut, Alvesin asianajaja sanoi radiohaastattelussa.

Yhtenä maailman parhaista laitapuolustajista pidetty Alves voitti Barcelonan paidassa Mestarien liigan kolmesti. Alves pelasi Barcelonassa vuosina 2008–2016. Hän pelasi myös muun muassa Juventuksessa ja PSG:ssä.