Conor McGregorilta upea ele vakavasti loukkaantuneelle ottelijalle

Curtisille perustetun Go Fund Me -keräyksen sivuilla kerrotaan, ettei hän pysty tällä hetkellä liikuttamaan jalkojaan, eikä vasenta kättään. Curtis tulee viettämään ainakin viisi kuukautta sairaalassa.

Curtisin Go Fund Me -keräys on tuottanut lahjoituksia jo yli 105 000 punnan edestä. Keräyksen suurin lahjoittaja on Curtisin maanmies ja UFC-supertähti Conor McGregor, joka lahjoitti keräykseen 25 000 puntaa.