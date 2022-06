Colorado-tähdeltä iso viesti joukkueelleen

Coloradon ylivoima jäi tällä kertaa maaleitta

– Olemme sarjassa tappiolla, Stanley Cup on rakennuksessa ja ympäristö on loistava kotijoukkueelle. Ja miten joukkue osoitti pelitaitoa? He saivat johtoaseman, puolustivat, tappoivat jäähyjä, onnistuivat ylivoimalla, ja kun tarvitsimme ison maalin lopussa, he tekivät sen, Lightningin päävalmentaja Jon Cooper hehkutti omiaan.