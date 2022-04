Christoffer Strandberg juhlisti koiransa synttäreitä tyylikkäillä kuvilla: ”Koira, joka rakastaa seikkailuja yhtä paljon kuin minä”

View this post on Instagram

– 10 vuotta tämä Missi Minkki-kakkanakki-krokotiili-pyllerö on ollut elämässäni ja kuinka köyhää ja tyhjää sekä elämä että koti olisi ilman häntä. Kovasti tyttö on vanhentunut, se on vääjäämätöntä, mutta ai että miten iloinen hän edelleen on ne aamut, kun kukaan ei ole lähtenyt töihin ja ollaan kaikki yhdessä. Ja ruoka se maistuu. Liikaakin. Mokoma makkaranarkkari, kirjoittaa Strandberg