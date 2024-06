Lähde: Katherine Schwarzenegger ja Chris Pratt odottavat kolmatta lastaan

Pariskunnalla on entuudestaan kaksi tytärtä: Eloise Christina , 2, ja Lyla Maria , 3. Pratt on myös isä 11-vuotiaalle Jack -pojalle, jonka hän jakaa ex-vaimonsa Anna Farisin kanssa.

Schwarzenegger kirjoittaa lastenkirjoja ja pitää Instagramissa BDA Baby -nimistä livesarjaa. Pratt on tuttu muun muassa Guardians of the Galaxy -elokuvista.