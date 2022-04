Chicago-luotsi selvensi Kevin Lankisen vaihtokomennusta – "En heitä maalivahteja bussin alle"

– Lankisella oli ohipeli, siinä kaikki. Hänellä oli ohipeli, kuten joillakin meidän pelaajillammekin joskus on. Se vain näkyy helpommin maalivahdilla, koska hän on puolustuksen lukkona, King toteaa.

26-vuotias Lankinen on pelannut tällä kaudella 24 ottelua torjuntaprosentilla 88,6. Kausi on ollut suomalaisvahdille hankala, sillä Lankisen johdolla Chicago on ottanut vain neljä voittoa. Kingin mukaan tilastot eivät kuitenkaan kerro kaikkea.