Celine Dion neuvottelee jättisopimuksesta – mahdollinen paluu Las Vegasiin jo vuoden lopulla

Lähteiden mukaan Dion on valmis paluuseen.

– Hän on päättänyt palata takaisin ja esiintyä livenä. Siitä hän puhui jo dokumentissaan I Am: Celine Dion. Hänellä on intohimo päästä takaisin ja hän aikoo tehdä sen, eräs lähde sanoo.