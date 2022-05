Carlos Alcaraz, 19, niputti kolme supertähteä – noussut raketin lailla maailman huipulle

Hurjaa nousua

Alcarazista tuli myös 15 vuoteen ensimmäinen pelaaja, joka on voittanut kolme ATP-rankingin neljän parhaan joukossa olevaa pelaajaa Masters 1000 -tapahtumassa. Edellisen kerran samaan on pystynyt David Nalbandian vuonna 2007.

Alcaraz on tällä hetkellä maailman rankingissä sijalla yhdeksän. Nuorukaisen nousu huipulle on ollut rakettimaista, sillä vielä vuosi sitten miehen ATP-ranking oli 120.

Vuosi on sujunut espanjalaiselta kuin unelma, sillä Alcaraz on ottanut eniten otteluvoittoja kalenterivuoden aikana. Hänellä on voittoja nyt 28 kappaletta, kun seuraavaksi eniten voittoja, 27, on Stefanos Tsitsipasilla.